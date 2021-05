Palermo, si avvicina la Juve Stabia: aleggia il mistero Lucca, il bomber non si è allenato

Il Palermo si avvicina alla sfida playoff in casa della Juve Stabia.

Palermo, tornano i giustizieri: contro la Juve Stabia Filippi punterà su Floriano e Saraniti. Lucca…

I rosanero per accedere agli spareggi nazionali dovranno per forza di cose vincere in quel di Castellammare di Stabia, l’unica strada per passare il turno è la vittoria. Mister Filippi in vista della trasferta in Campania dovrà rinunciare come è capitato nelle ultime settimane a Lorenzo Lucca, ancora non al top della condizione visto e considerato che non ha mai lavorato con i compagni durante la scorsa settimana. Il ritorno in campo del centravanti piemontese era previsto per la gara contro il Teramo quando però non giocò neanche qualche minuto. I dubbi in vista della sfida del “Menti”, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, non possono che aumentare «specialmente se si considera che più di una settimana fa il suo infortunio sembrava essere del tutto superato».

Juve Stabia-Palermo, Luperini: “Ecco che match mi aspetto. I rinvii tolgono energie. I tifosi e le critiche…”

L’ariete torinese non ha lavorato con i compagni neanche nella giornata di ieri, è rimasto a bordo campo durante le esercitazioni tattiche svolte dalla squadra. Eppure nella settimana che aveva anticipato il match contro il Teramo aveva lavorato con il gruppo, sulle condizioni di Lucca aleggia un mistero con la sua presenza contro “Le Vespe” ridotta davvero al minimo.