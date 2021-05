Palermo, tornano i giustizieri: contro la Juve Stabia Filippi punterà su Floriano e Saraniti. Lucca…

“Floriano e Saraniti, tornano i giustizieri”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla sfida contro la Juve Stabia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Menti”. “Tra assenze e scelte tattiche, Filippi non sembra avere molte scelte”. Il tecnico del Palermo punterà con ogni probabilità su Roberto Floriano e Andrea Saraniti, ovvero i due calciatori che hanno deciso la gara contro la compagine campana nel girone d’andata.

Era il 12 novembre 2020 quando i rosanero hanno battuto per 2-1 la Juve Stabia in trasferta grazie ai gol dei due attaccanti. Due squadre che nel corso dei mesi sono cambiate non poco. Il Palermo, infatti, era allenato da Roberto Boscaglia ed era reduce da un avvio tutt’altro che positivo e fortunato. Un successo che ha aperto una striscia di tre vittorie di fila, mai più eguagliata in campionato. Le Vespe, invece, si sono poi rafforzate grazie alla sessione invernale di calciomercato.

Salvo recuperi lampo, dunque, Saraniti e Floriano al “Menti” scenderanno ancora una volta in campo dal primo minuto. Le alternative per l’attacco, d’altra parte, sono pochissime. Rimarrà in città Rauti, alle prese con una distrazione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e le cure dei fisioterapisti, mentre Lucca continua a svolgere lavoro differenziato dopo aver recuperato dal problema al ginocchio.