Juve Stabia-Palermo, Luperini: “Ecco che match mi aspetto. I rinvii tolgono energie. I tifosi e le critiche…”

“Sarà una partita tosta, forse la più difficile, sarà dura e sappiamo che servirà un’impresa”.

Parola di Gregorio Luperini. Diversi sono stati i temi trattati dal centrocampista del Palermo, intervistato ai microfoni de “La Repubblica-Palermo” in vista della sfida contro la Juve Stabia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Menti”, valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C: dalla rete in rovesciata messa a segno in occasione della partita contro il Teramo, agli stadi vuoti e l’assenza dei tifosi sugli spalti. Ma non solo…

“Il gol in rovesciata? Ma non è la prima volta che segno così e l’ho fatto sempre in partite vere, non al mare con gli amici. L’ultima volta due stagioni fa con la Pistoiese in campionato contro l’Albissola. È un gesto bellissimo, uno dei più belli da vedere sui campi di calcio. Spero di ripetermi ancora. Se mi è toccato offrire una cena? Per il momento no, ma spero di poterlo fare in futuro soprattutto se con la squadra continuiamo così. I momenti di gruppo per colpa del coronavirus sono mancati. Così come il rapporto con i tifosi, ma sono contento di avere altri anni di contratto e spero di vivere questi momenti il prima possibile“, ha dichiarato il numero 27 rosanero, che fin qui ha messo a segno sei gol, due dei quali a marzo proprio contro la Juve Stabia.

I TIFOSI – “A Trapani ho visto il calore della gente, giocare al sud è bello proprio per i tifosi. È un calcio diverso espero che prima possibile le persone possano tornare allo stadio. Per me non è calcio senza gli spettatori. Non avere i tifosi allo stadio ci ha tolto tanti punti in campionato. Non è una cosa che si dice così tanto per dire, ma è la verità sia per il timore che si mette alle squadre avversarie, sia per la concentrazione che ha un giocatore se c’è pubblico sugli spalti. Probabilmente se ho scelto di rimanere in Sicilia è stato proprio per il calore che ho trovato a Trapani“.

COVID – “Speriamo di vaccinarci tutti il prima possibile in vista del prossimo campionato. C’è un’incertezza tremenda per tutti questi rinvii. E anche questo toglie energie. C’è tantissima voglia di tornare a un calcio normale, preparare la partita e pensare solo a quello e non al tampone”.

JUVE STABIA – “Passare questo turno significa trovarci alla pari delle altre contendenti alla B che sono già alla fase nazionale. Con la Juve Stabia partiamo alla pari, anche se hanno il vantaggio del pareggio a favore. Possiamo metterli in difficoltà. Sarà una partita veloce, il ‘Menti’ è stretto e la palla rimane sempre in campo: sarà bella anche per questo. Per me cambia poco, è una partita importante e per questo è stupenda da giocare. Siamo pronti“.

LE CRITICHE – “Che peso hanno per me i giudizi negativi? Zero, però dico che prima di dare sentenze su un giocatore bisogna conoscere bene le sue caratteristiche, cosa dà e come gioca. Chi non fa questo passaggio non si intende di pallone e per me tanti non se ne intendono. Detto ciò quando giochi per una maglia importante come quella del Palermo sai che le critiche ci stanno e in alcuni sono anche ben accette”, ha concluso Luperini.