Palermo, senti Minotti: “Mercato top in difesa, ecco cosa manca per la A. Vasic…”

"Credo che la dirigenza rosanero abbia operato bene sul mercato. Nel campionato di Serie B la difesa è un punto di partenza fondamentale e penso che gli acquisti fatti siano importanti. Mi riferisco a Lucioni e Ceccaroni. Lucioni ha sicurezza e un giocatore di quel calibro lì, per vincere un campionato, penso sia fondamentale. È uno che ha carisma, è un leader, ha mentalità. Credo che quella sia stata una buona intuizione del Palermo. Per quanto riguarda Ceccaroni, sono convinto che se trova l’ambiente giusto, se trova la sua dimensione, è un giocatore che può far bene. Lo ricordo due stagioni fa nel Venezia, è uno che ha fatto un girone d’andata importante anche in Serie A, aveva fatto un campionato strepitoso. Poi c’è anche Marconi, quindi diciamo che la difesa è davvero forte. Manca un terzino sinistro, quindi dovranno comprare qualcosa là. Per il resto, secondo me probabilmente ci vorrebbe un attaccante, che sia esterno o un’altra punta poco importa. Uno che possa aumentare il numero dei gol, garantire un rendimento che può completare un organico che può fare molto bene. Il Palermo l’anno scorso è arrivato ai margini dei playoff, quindi l’obiettivo sarà quello di fare uno step in più e arrivare nella parte importante della classifica. Vasic è un giocatore forte, è stato bravo il Palermo ad arrivare prima. È un ragazzo che ha fatto un campionato di Serie C importantissimo e i rosa sono stati bravi e svelti ad arrivarci per primi. Credo che questo fosse un giocatore che interessava tante squadre. Centrocampo? Il Palermo deve augurarsi che Stulac stia bene fisicamente e trovi continuità perché è un giocatore che in B può essere determinante. E da lì si può ripartire".