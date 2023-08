Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Colpi Palermo-Spezia, le trattative…”

Edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che pubblica una panoramica sui principali affari conclusi nella sessione di calciomercato in corso di svolgimento relativamente ai club di Serie B. Riflettori puntati in primis sui difensori provenienti dall'estero pronti a rinforzare le retroguardie delle big del torneo cadetto. La rosea fa riferimento alla trattativa ben avviata tra Palermo ed Hacken per il giovane e duttile esterno mancino, Kristoffer Lund, già nazionale danese Under 21. Potrebbe essere proprio il classe 2002 il nuovo terzino sinistro tanto attes da Corini. Spezia che invece pesca in Georgia e si appresta ad accogliere il centrale difensivo Gelashvil, in possesso dello status di comunitario. Cosenza scatenato, in difesa Caserta aspetta lo svincolato Sgarbi, ex Perugia, così come Di Carmine, per il reparto avanzato, dovrebbe approdare al club calabrese. Dal Benevento dovrebbero arrivare anche Improta e mattia Viviani in rossoblu. Fervido anche il mercato della Ternana, club umbro che punta Nestorovski e Mastinu e chiude con il Bologna per il finlandese Pyythia. Catanzaro che tratta i centrali Scaglia, dal Como, e Keramitsis, dalla Roma, e monitore l'esterno offensivo ex Palermo, Matteo Stoppa, oggi alla Sampdoria. Reggiana che vuole un altro attaccante per il roster offensivo di Nesta, la rosea propone un tris di candidati: Novakovich del Venezia è avanti su De Luca (Sampdoria) e Moncini del Benevento.