LIVE Bari-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Cagliari in Coppa Italia, il Palermo si appresta ad affrontare il Bari nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma venerdì sera alle ore 20:30 allo Stadio "San Nicola". In vista della gara, come di consueto, il tecnico Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa: dichiarazioni live a partire dalle ore 17:30