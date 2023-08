Bari-Palermo, Fontana: “Rosa rinforzati, Mignani bella sorpresa. Sui pronostici…”

Le dichiarazioni rilasciate da Alberto Fontana, ex portiere di Bari e Palermo, in visa della prima giornata di Serie B

“A 5’ dalla fine il Bari era in Serie A lo scorso anno. Quella di Mignani è stata una bellissima sorpresa. Caprile tra i pali si è meritato la Serie A facendo una stagione importante. Credo che il Palermo si sia rinforzato e sarà in grado di puntare ai Play-Off. Se consideriamo chi lo scorso anno è retrocesso sul campo, dobbiamo capire che fare pronostici è impossibile. Mercato? Vedo due squadre rinforzate. Il Palermo ha fatto una crescita graduale, implementando una buona rosa. Il Bari si è trovato lo scorso anno dove non pensava di poter arrivare. Brenno al posto di Caprile sarà un fattore fondamentale, in quanto quest’ultimo lo scorso anno ha fatto la differenza”.