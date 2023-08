Palermo, senti Breda: “Favorite per la promozione? Rosanero in pole insieme a…”

Roberto Breda è reduce da una salvezza conquistata con l'Ascoli, con il club bianconero che però ha preferito puntare su William Viali per la stagione successiva. L'ex tecnico della Reggina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Itasportpress soffermandosi sulle compagini favorite per la promozione nella prossima Serie B:

“La mina vagante? Per me sarà la stagione del Parma: Pecchia è l’allenatore giusto per trasformare la rabbia derivata dall’eliminazione nei play-off contro il Cagliari in motivazione e voglia di prevalere sulle altre. Chi favorito per la promozione? A mio avviso, il Palermo ha fatto un ottimo mercato. La pongo in pole position, insieme al Bari".