Palermo, Segre certezza e bomber: gol e sostanza per Corini, già in gol a Brescia…

Un gol bello per tempismo e precisione ma purtroppo non decisivo ai fini del risultato. Jacopo Segre ha confermato a Cagliari la sua abilità negli inserimenti offensivi, specie sugli sviluppi della palle inattive, siglando la sua quarta rete in stagione con la maglia del Palermo. L'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul rendimento dell'ex centrocampista di Venezia e Torino che, sul pinao meramente realizzativo, sta certamente vivendo la stagione fin qui più performante della carriera. Dopo il bomber Matteo Brunori, Segre è infatti il miglior cannon iere del Palermo di Corini, vantando uno score di quattro gol messi a segno, al pari di attaccanti come Soleri e Di Mariano. Dopo un periodo in cui Corini lo aveva relegato in panchina, preferendogli Saric, Segre si è progressivamente ritagliato nuovamente spazio nell'undici titolare, crescendo di condizione e mostrando grande duttilità tattica e predisposizione al sacrificio nel momento di massima necessità. Corini ha infatti impiegato in un paio di circostanze Segre anche da esterno alto a destra nel 3-5-2 in assenza di specialisti del ruolo ai box per infortunio, Jacopo ha assolto al compito con abnegazione e disciplina tattica pur avendo attitudini chiaramente diverse sotto il profilo tecnico-tattico. Già vicino al gol contro Benevento e Spal al Barbera, Segre ha gonfiato la rete avversaria all'Unipol Domus Arena contro il Cagliari, sfruttando con un inserimento fulmineo ed una zampata ferale l'ottima sponda aerea di Marconi. Gol del vantaggio che non è bastato alla squadra di Corini per uscire indenne conto la corazzata guidata da Claudio Ranieri. La rosea osserva come tra i centrocampisti attualmente in organico in casa Palermo, Segre sia quello che gode di una condizione psicofisica migliore. Una garanzia ed un potenziale plus per Corini in vista della sfida decisiva contro il Brescia. Battere la compagine di Gastaldello darebbe a Brunori e compagni la certezza di accedere ai playoff promozione, centrando un obiettivo di prestigio alla prima stagione targata City Football Group. Segre ha già bucato la porta delle Rondinelle nel match d'andata al Rigamonti, quando sfruttò al meglio, con un preciso colpo di testa in anticipo sull'uscita del portiere, una sponda aerea di Di Mariano. Quella sfida termino in parità, venerdì prossimo ad entrambe le formazioni un punto potrebbe non bastare per centrare i rispettivi traguardi.