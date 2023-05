Brescia, Palermo come l’Arsenal e carica De Zerbi: “Barbera bolgia, ma si può fare”

Dopo le mirabilie, strategiche e concettuali, trasposte brillantemente dal suo Foggia in lega Pro, Maurizio Zamparini ne rimase professionalmente folgorato. il compianto imprenditore friulano subodorò personalità, talento e stoffa dell'uomo e del tecnico Roberto De Zerbi. L'ex patron rosanero lo scelse per guidare un Palermo tecnicamente inadeguato, per qualità e ristrettezza dell'organico, a competere in quel campionato di Serie A. Tuttavia, identità, forma mentis ed impianto di gioco impartiti dal coach bresciano rubavano l'occhio. Il coraggio, la creatività, l'innovazione portata in dote da certe idee lasciavano presagire per lui un futuro radioso nell'olimpo del grande calcio. Zamparini ci aveva visto lungo. Dopo le numerose esperienze formative tra Serie A, B e calcio estero, De Zerbi brilla in Premier League con il suo Brighton. L'edizione odierna del Giornale di Brescia dedica un interessante approfondimento all'ex allenatore del Sassuolo, tra i più stimati in assoluto da colleghi e addetti ai lavori nel massimo campionato inglese e non solo. Legatissimo al Brescia, di cui è visceralmente tifoso, De Zerbi segue tutte le gare delle Rondinelle in compagnia del fratello Rocco e del nipote Andrea che quando possono lo raggiungono in Inghilterra. Tra una chiacchierata e l'altra con Pep Guardiola, cui lo lega un rapporto di reciproca stima e amicizia, De Zerbi incanta con il suo Brighton, vicino ad una storica qualificazione in Europa League, e trepida per le sorti della squadra di Gastaldello. Il quotidiano lombardo narra un aneddoto specifico per sottolineare quanto De Zerbi incida molto anche sul piano psicologico e motivazionale sui suoi giocatori: dopo l'inattesa sconfitta interna contro l'Everton (1-5), vistosa nel punteggio e cocente nella sostanza, il tecnico ha sottoposto la sua squadra alla visione terapeutica della docuserie "The Last Dance" dedicata al mito del basket Micheal Jordan. Lo staff di collaboratori di De Zerbi ha selezionato le scene in cui si mettevano in risalto cultura del lavoro, valore di etica e passione per ciò che si fa, ossessione per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Il rapporto causa-effetto ha generato una sontuosa performance con tanto di vittoria per 3-0 e lezione di calcio sul campo del fortissimo Arsenal di Arteta. Un esempio di come, con la giusta predisposizione emotiva e mentale, si possano raggiungere traguardi all'apparenza improbi, superando di slancio i propri limiti. Concetto e parallelismo calzante, che il focus del quotidiano bresciano traspone sul percorso della Rondinelle, chiamate al Barbera a compiere una piccola impresa contro il Palermo per conquistare la salvezza.