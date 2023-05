Arsenal-Brighton 0-3: De Zerbi inguaia Arteta in Premier League. Enciso e Undav super

All'Emirates Stadium si sono affrontati l'Arsenal di Mikel Arteta ed il Brighton guidato dall'ex tecnico del Palermo, Roberto De Zerbi. Confronto valido per la 36ª giornata di Premier League

di Anthony Massaro

All'Emirates Stadium' è andato di scena il match valido per la 36a giornata del campionato di Premier League, tra il Brighton di Roberto De Zerbi, ottavo in classifica (con due gare da recuperare) e l'Arsenal del tecnico Mikel Arteta, attualmente posizionato al secondo posto in graduatoria. Sfida terminata 0-3 che valeva tantissimo per entrambe le squadre, impegnate nella spietata lotta per accedere alle coppe europee.

Arsenal-Brighton, probabili formazioni: dubbio Veltman, out Zinchencko. C’è Tierney — -PRIMO TEMPO: Il Brighton al cospetto della più quotata, seconda forza del campionato inglese, ha proposto sul rettangolo verde londinese una performance densa di carattere, autorevolezza e voglia di provare ad imporre il proprio gioco, con un'interpretazione del match gagliarda e marcatamente audace. La compagine di Arteta non è rimasta a guardare. Quello visto nei primi quarantacinque minuti è stato un Arsenal: alto, corto e aggressivo, feroce in pressing e vorace nella riconquista della sfera. Capace di soffocare e schermare sul nascere molte iniziative della squadra di De Zerbi, togliendo in molte situazioni tempo, spazio e concetto di profondità alla formazione ospite.

Al netto di un grande equilibrio dettato dalla simile filosofia calcistica delle due squadre, le opportunità da gol concrete si contano sulle dita di una mano. Nonostante ciò ritmo ed intensità non sono mai mancate.

Al 13' il primo squillo è dei Seagulls: Gilmour cerca Enciso in profondità, stop, sposta la palla sul sinistro e conclude da posizione defilata. Bravo Ramsdale a non farsi sorprendere. Al ventiquattresimo, ecco la risposta dei Gunners: i padroni di casa recuperano un altro pallone sulla trequarti avversaria, Odegaard serve Gabriel Jesus che prova a sorprendere Steele sul proprio palo, ma l'estremo difensore del Brighton è attento e devia in corner.

Clamorosa traversa al minuto 29' per la squadra biancorossa: l'Arsenal esce bene dal pressing del Brighton, Xhaka cerca Trossard, mal tenuto da Caicedo, destro secco dal limite e palla che scheggia sul legno. L'ultima risposta della compagine dell'allenatore italiano del primo tempo arriverà otto giri d'orologio più tardi: grande giocata di Mitoma su White, cross in mezzo per Enciso che a porta praticamente sguarnita spara altissimo sopra la traversa. La prima frazione di gioco si chiude con un forcing dei londinesi. Al 45+1 ecco l'azione insistita dell'Arsenal, mischia che il Brighton non riesce a pulire, Saka arriva e chiude sul primo palo. Pallone fuori di pochissimo.

-SECONDO TEMPO: Sulla falsa riga del finale di primo tempo, anche nella ripresa le due squadre non si sono risparmiate. Al cinquantesimo sul cronometro c'è il vantaggio della squadra di Roberto De Zerbi: manovra propositiva del Brighton, prima con Mitoma e poi con Estupinian: la palla dentro proprio di Estupinian trova Enciso tutto libero al centro dell'area piccola. Se lo perde Tierney e arriva il gol dei Seagulls.

L'ex allenatore di Palermo e Sassuolo, cultore di un calcio temerario, spregiudicato, ultra offensivo. Costituito da ritmi vertiginosi e zero speculazioni sul risultato, ha invogliato la sua squadra a mantenere il dominio del gioco, cercando il raddoppio, piuttosto che difendere il piccolo vantaggio. Al 63' ci riproverà l'Arsenal: appena entrato, Nelson punta e cerca il secondo palo, ma il pallone va fuori di un nulla. Squillo del calciatore inglese a parte, il Brighton continuerà a menare le danze da situazione di vantaggio fino al triplice fischio finale, che lancerà al sesto posto in Premier League una realtà costituita prevalentemente da giovani talenti, privi di esperienza.

VIDEO Everton-Manchester City 0-3, gol e highlights: Gundogan doppietta, Haaland c’è — Il raddoppio targato Undav sarà l'ennesima ciliegina sulla torta di una gara interpretata in modo perfetto dagli ospiti. Al minuto 86' sbagliano in uscita i Gunners, il Brighton si ritrova solo davanti alla porta con il subentrato attaccante tedesco: pallonetto e gol. E' la rete che probabilmente mette la parola fine alla Premier League. Gli ospiti si concederanno anche il tris con Estupinian nel recupero.

L'Arsenal si ritrova a meno quattro lunghezze dal Manchester City capolista, a due giornate dalla fine e con una partita in più rispetto alla compagine di Pep Guardiola, oggi vincitrice sul campo dell'Everton. Di seguito, la classifica completa del massimo torneo inglese: