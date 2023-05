Arsenal-Brighton, probabili formazioni: dubbio Veltman, out Zinchencko. C’è Tierney

Le probabili formazioni di Arsenal-Brighton, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League

⚽️

Tra i match della trentacinquesima giornata di Premier League, l'Arsenal affronta il Brighton all'Emirates Stadium alle 17:30. I Gunners inseguono ancora il Manchester City per il titolo di Campione d'Inghilterra: al momento la classifica dice City 82 - con una gara in meno - e Arsenal 81.

Reduce da due importanti vittorie contro Newcastle e Chelsea, la compagine di Arteta ha iniziato invertire il ruolino di marcia dopo un periodo appannato. Dopo una prima metà di stagione in qualità di capolista l'Arsenal ha subito la rimonta de Citizens, perdendo il primato. Per il match contro il Brighton, non saranno a disposizione Zinchenko e Saliba entrambi infortunati. Pronto Tierney al posto dell'ucraino, conferma in avanti invece per Odegaard con Gabriel Jesus.

Stagione fin qui da incorniciare per il Brighton di De Zerbi, che a tre giornate dal termine della Premier League è in piena corsa per un posto in Europa. La sconfitta pesante alla scorsa, contro l'Everton per 1-5, non ha permesso ai biancoblu di agganciare l'Aston Villa al settimo posto. Al momento sono però solo due i punti che separano il Brighton dalla qualificazione in Conference/Europa League. Mancheranno all'appello del tecnico ex Sassuolo Lallana, Lemptey, March, Sarmiento e Webster, mentre è in dubbio la presenza di Veltman. Pronto Welbeck da centravanti supportato da McAllister.

PROBABILI FORMAZIONI — ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. ALLENATORE: Mikel Arteta

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Caicedo, Webster, Dunk, Estupinian; Glimour, MacAllister; Buonanotte, Enciso, Mitoma; Welbeck. ALLENATORE: Roberto De Zerbi

DOVE VEDERE IL MATCH — Arsenal-Brighton è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.