La squadra di Inzaghi prosegue la preparazione in vista dell'Arezzo.
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Il Palermo ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro l'Arezzo svolgendo una seduta mattutina.
IL REPORT
"È proseguita stamattina al Palermo CFA la preparazione della squadra di Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro l’Arezzo.
I rosanero, dopo una fase di riscaldamento tecnico, hanno svolto un’esercitazione basata sull’attacco della porta. A concludere la seduta cross e tiri in porta".
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