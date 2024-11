Palermo-Sampdoria, i precedenti: Un incontro memorabile

L’elenco dei precedenti tra Palermo e Sampdoria

Mediagol ⚽️ 23 novembre - 08:00

La Sfida di domenica pomeriggio Allo stadio Renzo Barbera vedrà contrapporsi da un lato il Palermo, in cerca di una vittoria che potrebbe risollevare l’animo della squadra e di quello dei tifosi, dall’altra la Sampdoria anch’essa in cerca dei tre punti che ormai mancano da quasi un mese. Questa sfida è ricca di storicità e rivalità che risale al lontano 1948.

Per la prima partita fra le due compagini dobbiamo fare un salto nel passato e arrivare fino al 1948, ci troviamo nell’era del dopo guerra. La partita, valida per l’undicesima giornata di campionato è finita in parità con il risultato di 1-1, inizia dunque con un pareggio la serie lunghissima di incontri tra i rosanero e i blucerchiati

LA SCONFITTA PIÙ PESANTE — Il Palermo del Presidente Casimiro Vizzini nel giugno del 1957 si trova davanti la compagine genovese, questa partita resterà nella storia in negativo, infatti la squadra rosanero allenata da Carlo Rigotti ha subito un importante sconfitta che i tifosi più longevi ancora ricordano, sono 6 infatti i gol incassati dalla compagine palermitana. Quella partita finita per 6-0 è ancora ad oggi la sconfitta più pesante subita dal Palermo contro la Sampdoria

ANNI 2000' — Negli anni 2000, il confronto tra Palermo e Sampdoria ha rappresentato una sfida affascinante nel panorama calcistico italiano, con entrambe le squadre che hanno alternato momenti di gloria e di difficoltà. Le partite sono state caratterizzate da un mix di intensità, rivalità e significativi punti in palio, sia in Serie A che in Serie B.

L’incontro del 2001, quando il Palermo si impose a Genova con un 2-1, segnò un momento cruciale nel cammino verso la promozione, mettendo in evidenza la crescita della squadra rosanero che, dopo anni di militanza tra i cadetti, stava forgiando una nuova identità. La partita del 2002, con un convincente 2-0 in favore del Palermo, ha ulteriormente consolidato la reputazione del club come una forza emergente nel calcio italiano.

Il 2006 ha rappresentato un anno di svolta, con le squadre ricominciando a confrontarsi in Serie A. La Sampdoria, pur mantenendo una certa superiority storica, ha trovato nella trasferta del Barbera un avversario ostico. Nel 2006, il Palermo ha trionfato con un netto 2-0 in casa, dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Tuttavia, i rosanero non sempre hanno avuto vita facile contro i blucerchiati, come dimostrato dal pareggio 2-2 nel 2007, che ha visto entrambe le squadre lottare per punti cruciali.

9 MAGGIO 2010: UNA ENORME OCCASIONE PERSA — Tra tutte le sfide, quella del 9 maggio 2010 resta nella memoria dei tifosi rosanero come uno dei momenti più emozionanti e, al contempo, deludenti. Si trattava dell'ultima giornata di campionato e il Palermo, in corsa per un posto in Champions League, affrontava la Sampdoria al Renzo Barbera. Con una vittoria, i palermitani avrebbero potuto coronare un sogno: la partecipazione alla massima competizione europea.

L’incontro si è svolto in un'atmosfera di grande tensione. I rosanero, sostenuti da un pubblico caloroso, hanno iniziato bene, mostrando determinazione e voglia di segnare. La partita è stata una vera rissa tattica, il finale è stato da cardiopalma, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria. Nonostante le numerose occasioni da gol, il risultato finale si è fermato su un deludente 1-1. Il Palermo ha quindi dovuto rinunciare alla Champions League per due punti, un epilogo che ha lasciato un’amarezza profonda negli animi dei tifosi e della squadra. Questa partita ha segnato non solo un’opportunità sfumata, ma anche una riflessione su quanto sia sottile il confine tra il successo e la delusione nel calcio.

Negli anni successivi, le sfide tra Palermo e Sampdoria hanno continuato a riservare emozioni, ma quella giornata di maggio 2010 rimarrà per sempre impressa nella memoria collettiva dei tifosi rosanero come un simbolo di quanto il calcio possa essere imprevedibile e, a volte, crudele.