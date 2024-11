Palermo, dove far giocare Brunori? La scelta a sorpresa dei tifosi

UN CAMBIO TATTICO

I supporters rosanero vorrebbero un cambio di ruolo per il classe '94: il 56% dei votanti vede Brunori nella posizione di trequartista o seconda punta, come chiaccherato negli ultimi giorni. Sia in un attacco a due che più dietro ad agire da trequartista puro, le qualità tecniche del capitano gli permetterebbero di assistere e dialogare al meglio con una punta dotata di fisicità. Lo scorso anno, in occasione della sfida contro la Sampdoria, Mignani ha utilizzato il numero nove proprio in quella posizione alle spalle di Soleri, una soluzione che potrebbe riproporsi nuovamente contro i blucerchiati. Non tutti i tifosi vorrebbero cambiare la posizione del capitano, infatti il 36% dei votanti preferirebbe vederlo nel ruolo che gli ha permesso di segnare 34 gol in due anni: l'unica punta di un attacco a tre. Il 7% invece non vorrebbe affidare a Brunori la titolarità, nè come seconda punta nè come centravanti.