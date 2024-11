Palermo, Zaccardo: “La proprietà è importante. Brunori? Spero torni presto a segnare”

SERIE A

L'ex Parma ha parlato della Serie A, tra lo scudetto all'imminente Milan-Juve: "Scudetto? Sulla carta l’Inter è la più forte, la favorita ma spero per lo spettacolo generale che ci siano più squadre in lotta. Per Milan-Juve sarò allo stadio. Chi avrà la meglio ne beneficerà anche per l’autostima, sarà un banco di prova per entrambe. Chi vince prende entusiasmo. Il Parma? È una squadra giovane con giocatori di qualità. Sono molto legato all’ambiente. Quest’anno l’obiettivo è la salvezza per poi pensare nei prossimi anni a qualcosa di più, il progetto è importante come la sua proprietà, conta consolidarsi - ha aggiunto - per crescere sempre di più".