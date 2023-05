Palermo, rivoluzione in corso: Bettella ai saluti. Masciangelo, Orihuela e Vido…

Palermo, sciolti i primi nodi: Sala ed Elia vanno verso l’addio. I motivi Dotato di grande velocità ed abilità nel gioco aereo nonostante l'altezza, Orihuela eccelle nei duelli e negli uno contro uno, che l'hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori prospetti difensivi di tutto il panorama calcistico uruguagio. All'ex Montevideo City tutto questo non è bastato: Eugenio Corini gli ha solo concesso tre giri d'orologio nella trasferta di Ascoli - vinta 1-2 dai rosanero - per il resto un buio totale. "Nonostante la provenienza da una società di «famiglia» e la sua giovane età, il calciatore uruguaiano non dovrebbe essere riscattato, facendo ritorno nella sua squadra d’origine", sottolinea il quotidiano.

Palermo, City Group sui baby talenti: da Fabbian e Mulattieri a Nasti e Florenzi Ottantotto le presenze per lui in serie cadetta con le maglie di Benevento e Pescara (prima di arrivare a Palermo). Edoardo Masciangelo, laterale mancino polivalente, in grado di fungere da quarto basso sul versante sinistro o da quinto all'altezza della mediana. Sembrava poter essere la giusta alternativa a Sala e Valente nei momenti di difficoltà. Ma l'esplosione di Aurelio e le scelte di Corini non l'hanno mai messo nelle condizioni di imporsi in rosanero. "Il terzino romano, arrivato al Palermo nell’ultimo giorno di mercato invernale, non è mai riuscito a guadagnarsi la fiducia del tecnico rosanero, racimolando solamente 4 apparizioni per un totale di 143 minuti giocati. Quasi un oggetto misterioso il numero 11 rosanero, che a partire dal primo luglio sarà nuovamente un calciatore del Benevento."

Palermo, Vido arma in più di Corini: segnali ok con la Ternana e voglia di gol Anche per Luca Vido il futuro non sarà targato City Football Group. Prima punta dotata di buona fisicità e discreta tecnica di base, all'occorrenza impiegabile anche seconda punta, trequartista o attaccante esterno. Per lui, nell'appena terminata stagione agonistica solo 391' giocati, di questi solo il 6% da titolare con un solo gol messo a referto. "Vido che non è mai riuscito ad imporsi nel corso della stagione. Alla fine sono stati 25 i gettoni collezionati con un solo gol, il rigore contro il Modena. Ma nonostante ciò, tra qualche mese le strade tra Vido e il Palermo si separeranno", chiosa il noto quotidiano.