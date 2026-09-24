Ripresa oggi la preparazione della squadra di Inzaghi.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Il Palermo oggi ha ripreso la preparazione dopo un lungo riposo cominciato dal momento dopo la vittoria contro il Padova.
IL REPORT
"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Filippo Inzaghi.
I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto partite in una porzione ridotta del campo e un lavoro aerobico".
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