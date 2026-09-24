Ripresa oggi la preparazione della squadra di Inzaghi.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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Il Palermo oggi ha ripreso la preparazione dopo un lungo riposo cominciato dal momento dopo la vittoria contro il Padova.

IL REPORT

"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Filippo Inzaghi.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto partite in una porzione ridotta del campo e un lavoro aerobico".

Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

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