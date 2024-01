Palermo, Repubblica: “Sfida al Modena anche nel calciomercato, Soleri e Oukhadda…”

Secondo l'edizione odierne del quotidiano "La Repubblica", il Palermo è intenzionato a rinforzarsi in due ruoli chiave in vista della seconda parte di stagione: terzino destro e fantasista di fascia. In avanti, la pista Caso resta viva, ma la sua permanenza al Frosinone potrebbe essere messa in discussione dall'ottima prestazione di Zerbin con la maglia del Napoli. Infatti, il Frosinone, per liberare Caso, aspetta il ritorno del classe 1999 dal Napoli, che adesso potrebbe decidere di non cederlo. Sul giocatore, ex Cosenza, c'è anche la Cremonese, che si contende con il Palermo diversi elementi per puntellare la squadra in chiave promozione. In difesa, il Palermo è interessato a Oukhadda del Modena. Nelle ultime ore, i due club starebbero valutando un accordo che tenga conto delle esigenze di tutti, ma bisogna aspettare la decisione di Soleri, che è sospeso fra la voglia di giocare di più e l'attaccamento al Palermo. In caso di partenza di Edoardo, al suo posto potrebbe arrivare Thomas Henry del Verona, che potrebbe accettare di firmare per la B e venire nel capoluogo siciliano. Per quanto riguarda il laterale bassp destro, oltre a Oukhadda, il Palermo è interessato anche a Dakité della Ternana, che ha il vantaggio di essere un under 23 e dunque non andrebbe ad appesantire la lista over. In conclusione, il Palermo è attivo sul mercato e sta cercando di rinforzarsi in due ruoli chiave per cercare di raggiungere la promozione in Serie A.