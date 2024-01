Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rosa scatenati, scatto per Diakitè”

Il calciomercato del Palermo prende forma e ritmo, anche per quello che concerne il pacchetto arretrato. Allungo per Diakitè della Ternana.

Il Palermo, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è intenzionato a puntellare la difesa in vista della seconda parte di stagione. Il club rosanero, prima del match odierno con il Modena, ha accelerato le trattative per portare in rosa Diakitè e Venuti. Diakitè, terzino destro della Ternana, può agire anche da centrale difensivo. La nuova offerta del Palermo sembra aver ridotto le distanze rispetto alle richieste della Ternana. Venuti, terzino destro della Fiorentina, è un'idea sempre viva per il tecnico Corini. L'infortunio di Lucioni, che allunga i tempi di recupero del centrale arrivato in estate, ha spinto il Palermo a accelerare le trattative per rinforzare la difesa. Le trattative riprenderanno lunedì, dopo la conclusione della ventunesima giornata di ritorno.