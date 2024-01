Foschi: “Dopo Palermo mi hanno cancellato, oggi darei di più. La mia sui rosanero”

La Salernitana si è affidata nuovamente a Walter Sabatini nel ruolo di polo manageriale. La Roma ha esonerato José Mourinho ed ha messo in panchina una bandiera come Daniele De Rossi , reduce da una poco fortunata parentesi alla SPAL in cadetteria. La Serie B e le sue sorprese, negative e positive: lo Spezia retrocesso che rischia la C ed il Cittadella che vola al quarto posto nonostante la poca disponibilità economica. Questo e tanto altro l'intervista dell'ex direttore sportivo del Palermo Rino Foschi a "TuttoMercatoWeb". Di seguito, le sue parole:

MOURINHO OUT E DE ROSSI IN - "Mourinho non mi piace. Sarebbe stato l’ideale per fare un film ma il modo in cui si propone, come si incazza, non è da vero professionista. La Roma ha cambiato perché si era rotto qualcosa. Probabilmente i proprietari stessi non pensavano, fino a poco tempo fa, di mandarlo via. De Rossi? È giovane, ancora agli inizi. Avrà la possibilità di dimostrare. È nella piazza che conosce meglio. La squadra non è male anche se andrebbe completata. L’importante è che il gruppo lo segua. Tiago Pinto? Dimenticatevi il ruolo del direttore sportivo. Lo fanno in tre o quattro. Per il resto i proprietari dei club fanno ciò che vogliono”.