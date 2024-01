Serie B, senti Lopez: “Palermo ha avuto calma di confermare Corini. Acquisti…”

RANOCCHIA - “Il Palermo deve muoversi. Per ambire a certi traguardi devi spendere. Un po’ come a Bari, se vogliamo. Queste piazze arrivano sempre quando la società fa il buon investimento. Metto in campo Matarrese, che quando aveva deciso di portarci dalla B alla A, all’ombra del San Nicola, aveva agito in maniera molto decisa”.

PUSCAS E KALLON PER IL BARI - “Avrei optato per Luca Moro, perdonatemi se mi ripeto. Alla fine questo ragazzo vuole le città che lo esaltano. Era a La Spezia, avrei optato per lui. Per andare in Serie A non mi dispiace Kallon e ha fatto vedere qualcosa di interessante davanti. Spero che Puscas possa fare quel che bisogna fare in Serie B: i gol! Devi prendere l’attaccante che la butti dentro”.