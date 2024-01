Palermo, Modena di Bianco: crisi di risultati, jolly Tremolada. Gliozzi e Corrado…

Il Modena è il prossimo avversario del Palermo, nel match valido per la 21a giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16:15.

⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento degli uomini di EugenioCorini alla sfida contro il Modena, in programma oggi alle ore 16:15 allo stadio "Renzo Barbera". A venti giornate dall'inizio del campionato di Serie B, il club di Paolo Bianco ha la ghiotta chance di proseguire il suo percorso di crescita dal punto di vista dell'identità e dei risultati, che mancano con continuità da tempo. Attualmente la nona casella del torneo è occupata dai canarini a quota 28 punti, raccolti grazie sette vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, l'ultima tra le proprie mura contro il Brescia.

IL PERCORSO RECENTE DEL CLUB - La società emiliana è reduce da una salvezza più che tranquilla nello scorso campionato di B, con Attilio Tesser (oggi alla Triestina) al timone del club. Proprio l'attuale mister biancorosso era riuscito a riportare il Modena in cadetteria, dopo ben sei stagioni di assenza (caratterizzate da fallimenti, Serie D e Lega Pro). Il club del patron Carlo Rivetti arrivò precisamente decima nel campionato 2022/2023, totalizzando 48 punti, uno in meno rispetto al Palermo, avversario di giornata.

I NUMERI DEL NUOVO CORSO - Tremolada e compagni hanno battuto Ascoli, Cosenza, Pisa, Brescia, Ternana, Catanzaro e Reggiana. Pareggiato al cospetto di Feralpisalò, Lecco, SudTirol, Bari, Parma, Cittadella e Spezia. Infine, perso con Venezia, Palermo, Sampdoria, Como, Cremonese e Brescia. Quindi, ventotto i punti totalizzati dai canarini, solo venti i gol fatti e ventiquattro quelli subiti. Nove i marcatori differenti nella squadra di Bianco: Fabio Abiuso fermo a quota un gol, Zaro, Tremolada, Palumbo, Falcinelli, Duca e Bozhanaj. Tutti con due gol siglati in Serie B. Gli unici ad aver giù raggiunto quota tre sono i bomber Luca Strizzolo e Jacopo Manconi. Modena tredicesimo per xG con 21.8 (Gol fatti previsti), quinto invece per i xGA, 20.9 (Gol subiti previsti).

GIOCATORI - Riccardo Gagno è il portiere titolare di questa squadra. In sedici partite giocate l'estremo difensore canarino ha subito solo diciassette gol. Il pacchetto arretrato è abbastanza consolidato: Oukhadda e Cotali/Guiebre esterni bassi sulle corsie, Pergreffi e Zaro coppia di centrali. In alternativa c'è anche l'ex Lecco e Reggiana Cauz. Occhio al nuovo arrivato Corrado, preso in prestito dalla Ternana, che rappresenta un profilo importante per la categoria, ed oggi potrebbe partire dal 1'. Fabio Gerli è uno schermo fondamentale davanti alla difesa, Magnino e Palumbo intermedi con Battistella come prima alternativa, Tremolada trequartista a supporto del tandem offensivo formato da Gliozzi (appena preso dal Pisa, in cambio di Bonfanti) e Manconi con Falcinelli e Strizzolo sempre pronti ad entrare nelle rotazioni. C'è anche Fabio Abiuso.

PROPOSTA DI GIOCO - Il Modena di Paolo Bianco è una squadra che ha fatto della compattezza e della solidità in fase di non possesso, esaltata proprio da dedizione e coralità nell'applicazione di determinati automatismi, il proprio marchio di fabbrica. Una formazione che vive la partita molto bene sotto palla, ma allo stesso tempo capace di conferire ritmo e trame di gioco al proprio sviluppo. Tremolada è quel giocatore - dietro le punte - libero di scatenare il suo estro e la sua tecnica in prossimità dell'area di rigore, elastico tra le linee o addirittura sull'esterno, per puntare e convergere, al fine di rifinire o concludere, comunque allargare le maglie della difesa di turno. Inoltre, i canarini hanno dimostrato di avere capacità nei singoli interpreti di eseguire con armonia, qualità ed efficacia, i movimenti collettivi, conferendo al contempo concretezza alle singole giocate. Riuscendo con applicazione, corsa e sacrificio a mantenere densità ed equilibri credibili anche quando la sfera è in possesso degli avversari. Obiettivo tutt'altro che semplice e scontato ad inizio anno, per un tecnico al debutto in Serie B e reduce da anni di collaborazioni tecniche con Roberto De Zerbi (sua ispirazione) e Massimiliano Allegri alla Juventus, nella quale ha potuto incedere molto poco. Il Modena guidato da Bianco ha identità e credibilità, per il Palermo, oggi al Barbera, non sarà di certo una passeggiata.

