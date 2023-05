Palermo, rebus Soleri: trascinatore in Serie C, gol alla Reggina e idee di Corini

Di ricordi ne ha collezionati tanti Edoardo Soleri a Palermo. Il gigante scuola Roma che ha trovato casa a Mondello dopo esser andato in giro per mezza Europa. Gli anni nella capitale, l'esperienza in Serie B con lo Spezia fino alla Spagna tra le file dell'Almería. Nel tragitto che porterà Soleri in rosanero la tappa in Olanda con l'Almere City e la fermata in Portogallo con la seconda squadra del Braga. Il nostos nella Serie C italiana con Padova, Monopoli e... Palermo.

Dalle parti di viale del FanteEdoardo si fa apprezzare sin da subito per il suo spirito di sacrificio e per la sua fame gladiatoria. Una voglia straripante di incidere e di raggiungere l'obiettivo prefissato. Il classe 1997 non impiega troppo tempo per far breccia nei cuori dei tifosi del Palermo che guardano con ammirazione il suo atteggiamento all'interno del terreno di gioco. Tanti ricordi, riavvolgendo il nastro dell'esperienza in Sicilia. Dal gol all'esordio contro il Latina, passando per la rete nel derby con l'ACR Messina fino al golazo da centrocampo contro il Picerno al "Renzo Barbera". Trentaquattro presenze e la nomea da bomber part-time per i suoi dieci gol realizzati in campionato subentrando a gara in corso. La firma contro la Virtus Entella ai quarti di finale dei playoff in una partita che era scivolata dalle mani dei ragazzi di Baldini, quindi il super gol sul campo della FeralpiSalò nell'andata della semifinale degli spareggi promozione.

Il Palermo di Baldini conquista la Serie B e dopo le dimissioni del tecnico la fiducia del club targato City Football Group ricade su Eugenio Corini. Nella prima parte di campionato Soleri viene impiegato con il contagocce e non riesce a dare il suo contributo ad una squadra ingolfata e alla ricerca dell'identità perduta. La svolta per l'ex Roma in occasione della gara interna contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Il punteggio è sull'uno a uno e Edoardo si scalda sotto la curva nord del "Renzo Barbera". Si intravede da lontano il fuoco negli occhi di un ragazzo che ha voglia di sbloccarsi da un punto di vista prettamente mentale. Corini lo getta nella mischia al 77' e quattro minuti più tardi Soleri è di nuovo sotto i suoi tifosi straripante di gioia per il gol segnato che darà i tre punti al Palermo. "Edo è un ragazzo straordinario. Ha lavorato sodo e sono il primo ad essere felice per lui", dirà il tecnico nel post-partita.

Quattro reti e due assist in trentuno presenze stagionali. Un campionato che ha dato prova della maturità di Soleri. Mai una parola fuori posto e la capacità di saper attendere il proprio momento. Un attaccante che probabilmente per caratteristiche tecniche non è entrato in piena empatia con Corini. Il tecnico gli ha trovato una collocazione in un 3-5-2 che con ogni probabilità verrà abbandonato in favore di un 4-3-3, modulo di riferimento con cui l'ex allenatore del Lecce ha ottenuto i suoi obiettivi più prestigiosi in carriera. Per questo motivo è un rebus il futuro di Soleri che ha un contratto con il club di viale del Fante fino al 2025. Nell'allestimento di una squadra chiamata (in modo concreto) ad alzare l'asticella bisognerà capire quanto Edoardo potrà essere funzionale o meno alle idee di Corini. Si potrà essere d'accordo, oppure no, con la scelta che verrà presa ma, comunque vada, in questo mondo che va avanti così veloce saranno per sempre incisi i ricordi che legano Soleri al Palermo e il Palermo a Soleri.