Braida: “Palermo, tieniti stretto Brunori. Il City Group vi porterà in A. Corini…”

LA DELUSIONE -"La città è rimasta delusa per un 2-0 col Brescia andato in fumo malgrado 32 mila spettatori e per l’uscita dai play off? Un vero peccato. Il Palermo in A ci sta, e come se ci sta! Certo ha fallito il matchball. Un errore che può capitare. In questa delusione c’è l’essenza del calcio. Nulla è impossibile, i miracoli esistono. Me lo disse, tanto tempo fa, Nereo Rocco e non è una banalità. Quando gli auguravano: 'Vinca il migliore', reagiva con 'Speremo de no' perché il fascino di questo sport è che puoi vincere anche se non sei il più forte".