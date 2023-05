Palermo, rivoluzione in attacco: Tutino verso il rientro a Parma, rebus futuro Soleri

Tutino ha giocato 18 partite da quando è arrivato a Palermo, andando a segno 3 volte e confezionando 2 assist. Per Soleri , invece, 29 presenze e 4 reti, le stesse realizzate da Di Mariano in 27 presenze prima dell’infortunio. Infine, Vido : un gol in 24 presenze, o meglio dire spezzoni di gara. "Nel complesso, sui 48 gol segnati dal Palermo in tutto l’arco della stagione, solamente 31 sono stati realizzati da calciatori diversi da Brunori che da solo ha fatturato, quindi, più del 35% delle reti", si legge sul Gds.

Nessun rosanero, eccezion fatta per il bomber italobrasiliano, è riuscito ad avvicinarsi alla doppia cifra. Il solo Brunori non può bastare ed è per questo che l'area scouting rosanero è al lavoro per individuare un attaccante che possa garantire un certo numero di gol in cadetteria. "Di sicuro è che in avanti si cambierà: il punto di partenza è Brunori, il resto è tutto da definire", chiosa il noto quotidiano.