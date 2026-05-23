Filippo Ranocchia ha pubblicato un messaggio sui social: "A volte le cose non vanno come meriteremmo, anche quando si dà tutto fino alla fine. Talvolta il calcio sa essere crudele, ma non sarà certo questo a fermare chi segue un sogno. Abbiamo dato Tutto, cuore, sacrificio e orgoglio, rappresentando i valori di una città che merita di continuare a sognare. Resta la delusione per ciò che non è stato, ma anche la consapevolezza di aver vissuto insieme qualcosa di incredibile".

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