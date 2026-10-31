Quella di domani sarà una serata speciale per Filippo Ranocchia, atteso da un doppio appuntamento: il 126° anniversario del Palermo e il primo incrocio da avversario con il Vicenza, sua ex squadra. Per il centrocampista rosanero, inoltre, potrebbe arrivare un traguardo significativo: raggiungere le 100 presenze con la maglia del Palermo.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Ranocchia è sempre partito titolare nelle gare di questo campionato e punta a festeggiare la tripla cifra con una prestazione di alto livello, dopo qualche difficoltà nelle ultime settimane. La sua avventura in Sicilia è iniziata nel gennaio 2024, con l'1-1 sul campo del Catanzaro. Il Palermo investì allora quattro milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus, facendo del centrocampista il primo tassello di una campagna di rafforzamento destinata a caratterizzare la nuova gestione del City Football Group.

Con la maglia numero 10 sulle spalle, Ranocchia è diventato uno dei volti rappresentativi del nuovo Palermo. Il suo rendimento è cresciuto nel corso delle stagioni: quattro gol nella prima annata, otto assist nella seconda e sei reti nella terza. In quella attuale ha già collezionato nove presenze, trovando anche la via del gol contro l'Arezzo con una conclusione dalla distanza.

Tra le immagini più significative del suo percorso in rosanero restano le lacrime dopo la mancata promozione dello scorso maggio. Una delusione che il centrocampista, come tutto l'ambiente, spera di trasformare in motivazione per una stagione di riscatto. Le prime partite sembrano indicare la strada giusta, con l'obiettivo di raggiungere finalmente il traguardo tanto atteso.

La sfida contro il Vicenza avrà però anche un significato personale. Proprio in Veneto Ranocchia ha trovato continuità per la prima volta in Serie B: nell'estate del 2021 la Juventus lo cedette in prestito ai biancorossi, quando aveva appena vent'anni. Il centrocampista diventò subito uno dei punti fermi della squadra, in una stagione complicata, segnata dall'avvicendamento di tre allenatori e dalla retrocessione ai play-out contro il Cosenza.

Nonostante l'esito negativo di quell'annata, l'esperienza a Vicenza gli permise di mettersi in mostra e attirare l'interesse di club di Serie A, aprendo la strada alle successive avventure con Monza ed Empoli, prima dell'approdo in Sicilia. A quella parentesi resta legato anche un gol indimenticabile: il destro dalla distanza al 103' contro il Lecce capolista, che avvicinò i veneti agli spareggi salvezza e rinviò la festa promozione dei salentini.

Domani Ranocchia ritroverà dunque una parte importante del proprio passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Le 100 presenze sarebbero un traguardo significativo, anche se i festeggiamenti più importanti, per lui e per il Palermo, sono quelli che tutti sperano di vivere al termine della stagione.