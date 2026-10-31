Due partite consecutive a segno, due gol ciascuno e un'intesa che sta diventando sempre più importante per il Palermo. Johnsen e Vavassori sono i nuovi gemelli del gol rosanero: entrambi hanno trovato la rete nelle ultime due gare, confermandosi protagonisti di una fase offensiva sempre più incisiva sulle corsie esterne.

Come racconta il Giornale di Sicilia, il rendimento dei due attaccanti rappresenta una delle chiavi della crescita della squadra di Inzaghi. Le loro caratteristiche permettono ai rosanero di avere soluzioni differenti: creare superiorità numerica, attaccare la profondità, saltare l'uomo e trovare la conclusione. Un contributo prezioso, che consente al Palermo di non dipendere esclusivamente dai gol del centravanti Pohjanpalo.

Per Johnsen si tratta anche di una conferma sul piano personale. Con l'ultima rete il norvegese è salito a quota sei gol in campionato, eguagliando il proprio record realizzativo in una singola stagione di Serie B, già raggiunto nel 2024/25 con la maglia della Cremonese. La sua capacità di muoversi tra le linee, accentrarsi e cercare la conclusione lo rende un interprete particolare del ruolo: non resta ancorato alla fascia, ma cerca continuamente gli spazi per colpire le difese avversarie.

Dall'altra parte c'è Vavassori, una delle sorprese più interessanti di questa stagione. Il classe 2005 ha già realizzato quattro reti in campionato e, tra i calciatori che hanno raggiunto almeno questo bottino, è il più giovane dell'intera Serie B. Un dato che valorizza ulteriormente il suo rendimento e il peso dei gol messi a segno. Il giovane attaccante ha infatti dimostrato una particolare capacità di incidere nei finali di partita, quando servono lucidità e rapidità per sfruttare gli spazi.

Velocità, intraprendenza nell'uno contro uno e capacità di attaccare l'area sono le caratteristiche che lo rendono una risorsa importante per Inzaghi, sia dal primo minuto sia a gara in corso. A vent'anni, il margine di crescita è ancora ampio, ma i numeri raccontano già una stagione di grande impatto.

La doppia conferma arrivata nelle ultime due partite va oltre la semplice statistica. Le avversarie del Palermo non possono concentrarsi soltanto su Pohjanpalo o sugli inserimenti dei centrocampisti, perché il pericolo può arrivare anche dalle fasce. Johnsen e Vavassori offrono due interpretazioni complementari: esperienza e qualità tecnica da una parte, freschezza, velocità e imprevedibilità dall'altra.

Le ultime uscite hanno quindi confermato quanto possano essere determinanti per il gioco rosanero. Quando entrambi trovano spazio e continuità, il Palermo guadagna incisività e diventa più difficile da contenere. I gemelli del gol hanno iniziato a viaggiare insieme.