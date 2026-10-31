Dopo le numerose rotazioni viste a Pisa, Inzaghi sembra intenzionato a riproporre il Palermo nella sua veste tradizionale contro il Vicenza. Per la sfida di domani al Barbera, il tecnico rosanero dovrebbe tornare al 4-2-3-1, modulo di riferimento della squadra, con cinque novità rispetto all'undici iniziale schierato contro i nerazzurri. Una sorta di turnover al contrario, dettato sia da ragioni tecniche sia dalla necessità di gestire le energie dopo tre partite in una settimana.

Come riporta il Corriere dello Sport, le condizioni fisiche dei singoli saranno determinanti nelle scelte dell'allenatore. Il Palermo arriva all'appuntamento dopo il pareggio di Pisa e dovrà affrontare un Vicenza che, nonostante tre sconfitte nelle ultime cinque gare, ha raccolto quattro punti nelle ultime due trasferte.

In difesa ci sarà sicuramente Cassandro sulla corsia destra, al posto dell'infortunato Pierozzi, fermato dalla lussazione alla spalla sinistra. Al centro, accanto a Ceccaroni, che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare dopo essere subentrato nel finale a Pisa, resta da individuare il sostituto di Bani, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra. Il ballottaggio è tra Peda e Magnani, con il polacco al momento leggermente favorito.

Le novità riguarderanno anche il centrocampo. La soluzione con un play e due mezzali, utilizzata dal primo minuto nella trasferta toscana, dovrebbe tornare a essere un'alternativa da utilizzare eventualmente a partita in corso. Nel 4-2-3-1 sono pronti a riprendersi il posto Segre, rimasto in panchina contro il Pisa, e Ranocchia, impiegato soltanto nel primo tempo. Alcune scelte della precedente partita, inoltre, sarebbero state effettuate proprio pensando al Vicenza: Vavassori e Hernani, inizialmente risparmiati, sono candidati a partire dal primo minuto.

Intanto, al Barbera si prepara un'altra grande giornata di pubblico. Nel giorno del 126° compleanno del Palermo sono attesi nuovamente oltre 30 mila spettatori. Il dato dei 31.351 presenti registrato contro la Carrarese potrebbe essere superato, confermando il grande entusiasmo della tifoseria rosanero.