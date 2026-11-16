La sfida trasarà anche l'occasione per ritrovare alcuni volti che hanno già vestito la maglia rosanero.hanno infatti condiviso, in momenti diversi, un pezzo di storia recente del club siciliano. Nessuno di loro ha lasciato un ricordo particolarmente significativo in viale del Fante, ma due sono stati protagonisti della delusione vissuta dai tifosi palermitani nei playoff della scorsa stagione. Oggi, però, i pensieri sono rivolti esclusivamente alla situazione del Catanzaro, chiamato a risalire dall'ultimo posto in classifica dopo un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative.

Come racconta il Giornale di Sicilia, il più recente ad approdare sulla panchina giallorossa è stato Mignani, chiamato a sostituire l'esonerato Gorgone dopo la pesante sconfitta per 1-6 contro l'Ascoli, a fine ottobre. La sua esperienza a Palermo, tra aprile e maggio 2024, era durata appena dieci partite. Arrivato al posto di Corini, il tecnico aveva conquistato soltanto due vittorie: quella contro il Südtirol nell'ultima giornata di campionato, per 0-1, e il successo per 2-0 contro la Sampdoria nel turno preliminare dei playoff. Dopo l'eliminazione in semifinale contro il Venezia, la società aveva deciso di non rinnovargli il contratto, scegliendo successivamente Dionisi.

Pigliacelli e Di Francesco avevano invece fatto parte del Palermo nei primi anni dell'era City Football Group. Il portiere aveva collezionato 78 presenze, incassando 109 reti, mentre l'esterno si era fermato a 66 apparizioni e sei gol, un bottino inferiore alle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo in Sicilia. Il ricordo più recente per i tifosi rosanero, tuttavia, è legato soprattutto alle prestazioni offerte dai due con la maglia del Catanzaro nei playoff. Pigliacelli si era reso protagonista di una serie di interventi decisivi, in particolare nella gara di ritorno, quando aveva negato il gol a Ranocchia e Johnsen. Di Francesco, invece, aveva disputato due partite di grande sacrificio, riuscendo a garantire anche un importante contributo in fase offensiva.

C'è poi Giovane, che durante quegli spareggi vestiva ancora la maglia del Palermo. La sua esperienza in rosanero, però, era stata decisamente marginale: appena 18 presenze, soltanto tre da titolare e nessun gol o assist. In estate il club non ha esercitato il diritto di riscatto, consentendo al classe 2003 di fare ritorno all'Atalanta, prima del trasferimento a titolo definitivo proprio al Catanzaro. Con la nuova squadra ha finora raccolto cinque presenze, senza riuscire ancora a incidere sul tabellino.

Il Palermo conosce dunque bene alcuni dei giocatori che ritroverà da avversari. E dopo quanto accaduto nella passata stagione, con la delusione dei playoff e il precedente più recente di Brunori ad Ascoli, i rosanero faranno volentieri a meno di un'altra serata in cui un ex possa trasformarsi in protagonista.