La trasferta di Catanzaro rappresenterà una partita speciale per Tommaso Cassandro, pronto a tornare per la prima volta al Ceravolo da avversario dopo aver vissuto una stagione da protagonista con la maglia giallorossa. Il difensore del Palermo ritroverà uno stadio e una piazza che hanno contribuito alla sua crescita, permettendogli di mettersi in mostra e attirare l'attenzione del club rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 86 si prepara a vivere una sfida dal forte valore emotivo, ma anche un appuntamento importante per confermare il proprio rendimento.

L'ultima apparizione di Cassandro al Ceravolo risale a circa sei mesi fa, quando il Catanzaro affrontò il Monza nella finale di ritorno dei playoff. La squadra calabrese riuscì a imporsi per 2-0, ma il risultato non fu sufficiente per conquistare la promozione in Serie A, a causa della sconfitta per 2-0 rimediata nella gara d'andata e della peggiore posizione in classifica al termine della regular season. Quella stagione aveva comunque rappresentato un passaggio importante per il percorso del difensore, che aveva collezionato 33 presenze, trenta delle quali da titolare, diventando uno degli elementi di riferimento della retroguardia allenata da Aquilani.

Con il Catanzaro, Cassandro aveva giocato prevalentemente come braccetto in una difesa a tre, mettendo in mostra soprattutto le proprie capacità di inserimento. Le tre reti realizzate nella passata stagione erano state il risultato di una partecipazione attiva alla manovra offensiva, caratteristica che aveva contribuito a renderlo un elemento prezioso per i giallorossi. Tra gli episodi più significativi c'è anche l'assist servito a Iemmello nella semifinale playoff d'andata contro il Palermo, proprio al Ceravolo, per il gol che sbloccò la partita.

Adesso il difensore ritroverà la sua ex squadra con una maglia diversa e un ruolo importante nelle gerarchie di Filippo Inzaghi. L'infortunio di Pierozzi gli ha infatti consegnato la titolarità sulla fascia destra, costringendolo a un impiego costante: da Pisa in avanti è sempre partito dal primo minuto e non è mai stato sostituito. Una continuità destinata a proseguire, almeno fino al recupero del compagno o al mercato di gennaio.

I numeri confermano il peso assunto da Cassandro nell'organico rosanero. In questa stagione ha disputato tutte le undici partite di campionato, accumulando 730 minuti, pari a circa il 74% del minutaggio complessivo. Nel suo bilancio figurano un gol, realizzato contro l'Empoli, e un assist, quello per la rete di Ranocchia nell'ultima gara prima della sosta contro l'Ascoli. Positivi anche i dati relativi alla precisione dei passaggi, con una percentuale di riuscita superiore all'84%.

Il suo contributo non si limita alla fase difensiva. Dopo Augello e Johnsen, Cassandro è infatti il giocatore del Palermo che ha effettuato più cross, confermando la propria partecipazione alla costruzione offensiva. Una caratteristica coerente con quanto aveva dichiarato durante la presentazione ufficiale: il ruolo di terzino in una difesa a quattro è quello più adatto alle sue qualità, anche per la predisposizione a spingersi in avanti e accompagnare la manovra.

Al Ceravolo, dunque, Cassandro cercherà di confermare quanto di buono mostrato finora, affrontando per la prima volta da avversario la squadra che gli ha permesso di compiere un importante salto di qualità. L'obiettivo è continuare a essere un punto fermo del Palermo, proprio come era riuscito a diventare nella passata stagione a Catanzaro, ma con un finale questa volta diverso: una vittoria rosanero.