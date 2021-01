Palermo, quando i minuti finali regalano gioie: i punti conquistati all’ultimo respiro da Boscaglia & Co

Un successo che ha un sapore particolare quello ottenuto dal Palermo in casa della Cavese.

Palermo, sfatato un tabù lungo 38 anni: il successo contro la Cavese annulla la maledizione di inizio anno

I rosanero hanno ottenuto una vittoria di fondamentale importanza grazie alla rete messa a segno da Nicola Rauti nei minuti di recupero. Un gol che ha senza dubbio aumentato l’autostima degli uomini di Boscaglia che adesso inseguono in modo convinto il terzo posto in classifica, al momento distante solo 4 punti. L’ennesima dimostrazione di carattere dei Rosa che in questa stagione hanno in diverse occasioni segnato negli istanti finali dei match. Il Palermo ha raccolto ben 9 punti negli attimi conclusivi di gara e, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, la rete di Rauti è stata la più tardiva in termini di minutaggio.

Palermo, Lucca e Rauti trascinatori: i ragazzi del ’00 si prendono la scena, i rosanero puntano il terzo posto

Comanda questa speciale classifica Lorenzo Lucca che contro Viterbese (3-3) e Bari (1-1) siglò la rete del definitivo pareggio proprio nei minuti di recupero, due gol che valsero punti pesanti. Nel totale sono 6 le reti realizzate in zona Cesarini, come si diceva una volta, cinque di questi sono stati determinanti al fine della conquista di punti. Oltre alle reti già citate di Lucca e alla recente realizzazione di Rauti, da ricordare quella di Almici a Catanzaro sebbene si sia trattato di un’autorete. Non valse a nulla il primo gol stagionale del Palermo in casa del Bisceglie siglato nel recupero da Luperini, l’ex Trapani si rifarà nella sfida contro il Potenza quando a pochi minuti dal termine regalerà il successo ai suoi. In una solo occasione gli istanti finali di gara sono stati fatali al Palermo, trattasi della sconfitta interna contro la Turris arrivata al 95′.