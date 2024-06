Palermo, prosegue la rivoluzione: nuovo arrivo nello staff sanitario? Ecco chi

Prosegue la rivoluzione in casa rosanero. Dopo il nuovo asset varato in seno all’area tecnica, con il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, coadiuvato da Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo nel comparto scouting, seguito dall’ insediamento di Alessio Dionisi nel ruolo di tecnico della prima squadra con annesso nuovo staff, possibili cambiamenti in vista anche per quanto concerne l’area medico-sanitaria. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il club di proprietà del City Football Group potrebbe presto avvalersi della professionalità del dottore Bruno Massa, medico sociale della Sampdoria (prima squadra) nella stagione appena conclusa, già ex medico sociale del settore giovanile del Bologna per la stagione sportiva 2022-23 e del Napoli nel 2019/2020. Profilo stimato e conosciuto da Riccardo Bigon in ragione di una precedente esperienza professionale condivisa nel club felsineo prima di cedere la poltrona di ds a Giovanni Sartori a fine maggio 2022. Con Michele Marotta, ex preparatore dei portieri rosanero, Marco Petrucci ex preparatore atletico della compagine siciliana, e Cesare Bovo, collaboratore tecnico di Corini prima e Mignani poi, non confermati in prima squadra nei rispettivi ruoli e che potrebbero essere ricollocati nel settore giovanile qualora trovassero con la proprietà una nuova intesa contrattuale, la serie di nuove figure professionali pronte ad insediarsi a vario titolo nel Palermo edizione 2023-2024 pare destinata ad implementarsi.