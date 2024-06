Cremonese pigliatutto: è fatta per Vandeputte e Fulignati, si spinge per Coda-Brunori

Doppio colpo in arrivo dal Catanzaro. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", la Cremonese si appresta a chiudere due importanti operazioni che porterebbero in grigiorosso Jari Vandeputte e Andrea Fulignani. La cifra dell'operazione si aggirerebbe attorno ai cinque milioni di euro (3,3 mln più bonus per l'esterno belga, 1,4 per il portiere ex Palermo), con il club lombardo che avrebbe sbaragliato la concorrenza di diversi club. Vandeputte, accostato a più riprese anche al Palermo (così come Fulignati), nei giorni scorsi sembrava vicino alla Salernitana. Nelle ultime ore, il blitz dei grigiorossi e la svolta.