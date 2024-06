Calciomercato Palermo, CdS: “C’è l’ok di Nikolaou, ecco le cifre. Soleri-Aurelio…”

"Il Palermo in un bunker con Nikolaou". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero. Il club targato City Football Group è al lavoro per costruire e potenziare un organico che possa puntare al salto di categoria. E il primo colpo della sessione estiva di calciomercato potrebbe arrivare dallo Spezia. Salvo inattesi colpi di scena, infatti, Dimitrios Nikolaou sarà un nuovo giocatore del Palermo.

"Il Palermo sta stringendo i tempi. [...] C’è anche l’esigenza di dare a Dionisi una rosa modellata almeno per grandi linee sin dai primi giorni di ritiro, quando in difesa mancheranno tre pedine (Nedelcearu, Diakitè e Lund, che stanno ancora giocando con le nazionali, si aggregheranno in un secondo periodo)", si legge. La cifra dell'affare si aggirerebbe attorno ai due milioni di euro, "ma non è detto che sia collegata alle contemporanee trattative che porterebbero allo Spezia Soleri e Aurelio. L’interesse dei liguri per Soleri è reale ma una eventuale cessione (in prestito con diritto di riscatto) potrebbe seguire strade autonome", conclude il noto quotidiano, con Aurelio che piace anche al Cesena di mister Mignani.