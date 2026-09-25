Doppia seduta per i rosanero.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Il Palermo, oggi, ha proseguito la preparazione svolgendo una doppia seduta d'allenamento.
Il REPORT
"Doppia seduta di allenamento oggi a Torretta per il Palermo.
Al mattino i rosanero hanno svolto test atletici.
Nel pomeriggio la squadra allenata da Filippo Inzaghi ha effettuato un riscaldamento tecnico, un’esercitazione sul possesso palla e small sided games".
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