Il Palermo di Filippo Inzaghi ha trasformato il Renzo Barbera in un vero fortino. È questo il filo conduttore dell’articolo de la Repubblica, che mette in evidenza i numeri ottenuti dal tecnico rosanero tra le mura amiche e il particolare intreccio tra presente e passato che caratterizzerà la serata dedicata a Fabrizio Miccoli.

La striscia positiva casalinga del Palermo targato Inzaghi è arrivata a 19 partite, con 18 vittorie e un solo pareggio, l’1-1 contro l’Avellino. Il tecnico, pur essendo quinto per durata della serie di imbattibilità nella storia rosanero, ha stabilito un primato per punti conquistati: ben 55. Un dato superiore ai 52 raccolti da Veneranda e Vycpalek, ai 44 di De Bellis e ai 42 di Viciani nello stesso arco di gare.

Secondo la Repubblica, questi numeri confermano quanto il Barbera sia tornato centrale nel percorso della squadra. Inzaghi, infatti, ha costruito una parte significativa del suo rendimento proprio attraverso le prestazioni casalinghe, trasformando lo stadio di viale del Fante in una delle principali certezze del suo Palermo.

La serata dedicata a Miccoli permetterà però allo stesso Inzaghi di tornare per una sera dal ruolo di allenatore a quello di calciatore. Nel “The Last Match”, evento organizzato per celebrare l’ex capitano rosanero e sostenere la Fondazione Falcone, l’allenatore scenderà in campo con la squadra delle “Leggende”, guidata da Davide Ballardini, contro la Nazionale Artisti.

Accanto a Inzaghi e Miccoli ci sarà un gruppo ricco di ex protagonisti del Palermo e del calcio italiano. Tra i nomi citati figurano Sirigu, Viviano, Bovo, Balzaretti, Cassani, Goian, Carrozzieri, Migliaccio, Liverani, Simplicio e Nainggolan. In attacco spazio anche ad Amauri, Pastore, Ilicic, Bojinov, Nuno Gomes e Diego Armando Maradona Jr.

Il quotidiano ricorda inoltre i numeri di Inzaghi da calciatore: 70 gol nelle competizioni UEFA per club, dato che lo colloca al sesto posto assoluto, oltre alle 50 reti in Champions League, primato tra i marcatori italiani nella competizione.

Una serata che, secondo la Repubblica, unirà quindi la memoria del grande Palermo del passato al presente costruito da Inzaghi. Il Barbera sarà ancora una volta il punto d’incontro tra la storia rosanero e una squadra che, dopo la festa per Miccoli, tornerà a concentrarsi sull'obiettivo della stagione e sul campionato di Serie B.

la Repubblica