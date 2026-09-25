Palermo, che forza gli under: Fortin mura, “Vava” segna. È questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per analizzare l’impatto dei giovani nella squadra di Inzaghi, protagonisti di un avvio di stagione particolarmente positivo.

Il quotidiano sottolinea come le qualità dei giovani rosanero fossero già emerse nell’amichevole di Perth contro il Melbourne City, quando Fortin e compagni avevano mostrato personalità e talento. Sensazioni poi confermate nelle gare ufficiali: il classe 2003 Fortin si è rivelato una certezza tra i pali, mentre il 2005 Vavassori è diventato uno dei trascinatori della squadra, grazie alla sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e di trovare con continuità la via del gol.

All’appello manca ancora Bozzolan, classe 2004, utilizzato finora solamente in Coppa Italia contro il Mantova. Il suo spazio potrebbe però aumentare, soprattutto considerando il calendario fitto che attende il Palermo dopo la sosta: sei partite in 27 giorni potrebbero infatti spingere Inzaghi a ricorrere maggiormente alle rotazioni.

Il Giornale di Sicilia si sofferma anche sulla strategia adottata dal direttore sportivo Osti sul mercato degli under. Rispetto al passato, il Palermo ha scelto di puntare su pochi giovani, ma ritenuti funzionali alle esigenze tattiche di Inzaghi e capaci di innalzare il livello della squadra. Fortin, Bozzolan e Vavassori sono arrivati tutti in prestito: secco per l’ala e il terzino, con diritto di riscatto per il portiere. Una scelta che evidenzia la volontà di concentrarsi soprattutto sul presente, rimandando eventualmente le valutazioni sul futuro.

Tra i giovani, Vavassori è quello maggiormente utilizzato: sette presenze su sette tra campionato e Coppa Italia. Inizialmente destinato a crescere alle spalle di Strefezza, l'infortunio dell'esterno ha invece spalancato al numero 9 le porte della titolarità.

Grande attenzione anche per Fortin, indicato come una delle sorprese più positive di questo inizio di stagione. Il portiere non ha accusato il peso della responsabilità nemmeno quando è stato costretto a entrare dopo appena tre minuti contro il Lecce, in seguito all'infortunio di Joronen, né quando ha dovuto sostituire Perin alla vigilia della trasferta di Avellino. Proprio contro i campani è arrivato il suo primo grande contributo, mentre contro il Padova si è reso protagonista di diversi interventi decisivi.

Il ritorno a pieno regime di Perin potrebbe rimettere in discussione la sua titolarità, ma Inzaghi può comunque contare su un secondo portiere considerato affidabile. Discorso diverso per Bozzolan, chiuso al momento da un Augello descritto dal quotidiano come un giocatore di grande esperienza e rendimento. Con gli impegni ravvicinati, però, anche per lui potrebbe arrivare una maggiore occasione.

L'impatto degli under si inserisce in una rosa che, secondo il quotidiano, ha mostrato una profondità importante. Il 5-2 rifilato in Coppa Italia al Mantova, attualmente secondo in Serie B, viene indicato proprio come una conferma della possibilità per Inzaghi di contare su alternative strutturate e pronte a sostituire i titolari.

Nel frattempo, il Palermo è tornato al lavoro a Torretta dopo la pausa. Uno degli obiettivi principali della sosta sarà recuperare gli infortunati: Inzaghi conta infatti di riavere a disposizione Perin e Hernani alla ripresa del campionato.