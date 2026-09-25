Laha comunicato date e orari degli ottavi di finale della. Il Palermo, dopo aver superato il turno precedente, sarà impegnato al

La sfida tra rossoblù e rosanero è in programma martedì 15 dicembre 2026 alle ore 21:00. Sarà dunque un appuntamento serale infrasettimanale per la squadra di Filippo Inzaghi, che affronterà il Bologna in gara secca con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti di finale.

Dopo il confronto del Dall’Ara, il programma degli ottavi di finale proseguirà con Napoli-Fiorentina, in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 21. Il quadro si completerà poi a gennaio con le ultime tre sfide: Roma-Verona il 12 gennaio, Milan-Monza il 13 gennaio e Atalanta-Udinese il 26 gennaio, tutte alle ore 21.

GLI ORARI DELLE ALTRE PARTITE

Inter-Genoa – martedì 1 dicembre, ore 21

– martedì 1 dicembre, ore 21 Como-Cremonese – mercoledì 2 dicembre, ore 21

– mercoledì 2 dicembre, ore 21 Juventus-Sassuolo – giovedì 3 dicembre, ore 21

– giovedì 3 dicembre, ore 21 Napoli-Fiorentina – mercoledì 16 dicembre, ore 21

– mercoledì 16 dicembre, ore 21 Roma-Verona – martedì 12 gennaio, ore 21

– martedì 12 gennaio, ore 21 Milan-Monza – mercoledì 13 gennaio, ore 21

– mercoledì 13 gennaio, ore 21 Atalanta-Udinese – martedì 26 gennaio, ore 21

Le date e gli orari riportati corrispondono al programma comunicato per gli ottavi.