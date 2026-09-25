La Lega Serie A ha comunicato date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia.
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La Lega Serie A ha comunicato date e orari degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27. Il Palermo, dopo aver superato il turno precedente, sarà impegnato al Dall’Ara contro il Bologna.
La sfida tra rossoblù e rosanero è in programma martedì 15 dicembre 2026 alle ore 21:00. Sarà dunque un appuntamento serale infrasettimanale per la squadra di Filippo Inzaghi, che affronterà il Bologna in gara secca con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti di finale.
Dopo il confronto del Dall’Ara, il programma degli ottavi di finale proseguirà con Napoli-Fiorentina, in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 21. Il quadro si completerà poi a gennaio con le ultime tre sfide: Roma-Verona il 12 gennaio, Milan-Monza il 13 gennaio e Atalanta-Udinese il 26 gennaio, tutte alle ore 21.
GLI ORARI DELLE ALTRE PARTITE
- Inter-Genoa – martedì 1 dicembre, ore 21
- Como-Cremonese – mercoledì 2 dicembre, ore 21
- Juventus-Sassuolo – giovedì 3 dicembre, ore 21
- Napoli-Fiorentina – mercoledì 16 dicembre, ore 21
- Roma-Verona – martedì 12 gennaio, ore 21
- Milan-Monza – mercoledì 13 gennaio, ore 21
- Atalanta-Udinese – martedì 26 gennaio, ore 21
Le date e gli orari riportati corrispondono al programma comunicato per gli ottavi.
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