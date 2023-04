Palermo, problema pareggi: tredici totalizzati, quattro a reti bianche al ‘Barbera’

Il Palermo nell'attuale stagione agonistica ha totalizzato ben 13 pareggi in 32 gare

“Palermo, i pari già a quota 13. E i quattro senza gol sono arrivati al Barbera”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sull'ennesimo scialbo pareggio della stagione del Palermo, che contro il Cosenza ha rimediato esclusivamente lo 0-0 nel trentaduesimo turno di Serie B.

Palermo, male contro il Cosenza: playoff complicati, Venezia e Benevento spartiacque — L'ennesimo passo falso rosanero, di una stagione altalenante è arrivato nel confronto interno con i calabresi di William Viali. Con i quali si è ottenuto un solo punto, come nelle precedenti dodici occasioni. Come sottolineato dal quotidiano, la compagine guidata da Eugenio Corini in panchina ha pareggiato ben 13 volte in stagione. A partire dall'uno a uno del 'San Nicola' contro il Bari alla seconda giornata, passando per quelli interni contro Pisa e Cittadella fino a quelli del finale di girone d'andata: Como, Spal e Brescia. Copione che si ripeterà con una certa insistenza anche in quello di ritorno, aprendo le danze con il pirotecnico 3-3 del 'Curi' di Perugia.

Nelle ultime sette sfide, il Palermo è stato in grado di pareggiare sei volte, di cui cinque consecutivamente. Lasciando molte volte l'amaro in bocca per non aver strappato una vittoria. E' successo a Pisa, con il quale Brunori e compagni meritavano ampiamente i tre punti. Con Cittadella e Ternana per non essersi svegliati nel momento giusto del match. Più comprensibili quelli contro Frosinone e SudTirol, con i quali i rosanero hanno giocato alla pari.