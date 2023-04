Pigliacelli: “Cosenza? Era una sfida da vincere. Lotta playoff aperta, Venezia…”

“Cosenza? È stata una gara dura: volevamo i tre punti e anche se non siamo riusciti a ottenerli continueremo a lottare per i nostri obiettivi. Nel finale abbiamo rischiato di perdere e uscire con un pareggio fa comunque morale ma siamo consapevoli che era una sfida da vincere. Per come si era messa nel finale, è stato importante portare a casa un punto. Ce ne sono ancora diciotto in palio, la lotta per i playoff è più aperta che mai. Venezia? Hanno una rosa attrezzatissima, mai avrebbero pensato di trovarsi in questa zona di classifica: sarà una partita tirata. Ultimo periodo? Non penso si sia avvertita alcuna pressione quando la nostra asticella si è alzata, né che sia mai mancato l’impegno da parte di tutti”.