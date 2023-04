Palermo, male contro il Cosenza: playoff complicati, Venezia e Benevento spartiacque

Il Palermo è uscito dal 'Barbera' con un deludente pareggio contro il Cosenza

“Il Palermo stecca, per i playoff ora serve l’impresa”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sullo scialbo pareggio del Palermo contro il Cosenza per 0-0 nel trentaduesimo turno di Serie B.

L'ultimo periodo rosanero merita una lente d’ingrandimento sulle criticità attuali di questa squadra, che vive una micro fase di frustrante involuzione. Ristrettezza dell’organico, condizione deficitaria di alcune pedine chiave, carenza di fluidità e soluzioni offensive, che hanno portato i siciliani a totalizzare una vittoria nelle nove precedenti gare. Nell'ultima sfida del 'Barbera' sono stati trovati in condizioni non perfette giocatori fondamentali come Ivan Marconi, Matteo Brunori e Valerio Verre, che oltre tutto hanno dato il loro apporto alla causa, mancando comunque di brillantezza ed efficacia, soprattutto per quanto concerne i due top dalla cintola in su.

Inoltre, mister Corini ha cercato mischiare le carte per ritrovare maggiore solidità, relegando in panchina Nicola Valente, schierando dal primo minuto Jacopo Segre nella posizione di esterno destro, per cercare di contenere le iniziative mancine del Cosenza. Scelta conservativa oltre che discutibile, che non ha pagato, al netto di una sconfitta praticamente sfiorata. Senza dimenticare una fase offensiva sterile ed evanescente che non ha mai impensierito Micai. Le uniche iniziative di una gara quasi del tutto scialba da parte dei rosanero, sono state le transizioni positive condotte proprio dall'ex Carrarese. Quest'ultimo subentrato nella ripresa prima da mezz'ala e poi largo sulla fascia, con la fame di chi voleva incidere, senza però riuscirci.

Il campionato è vicino al termine: sei gare, diciotto punti a disposizione ed un obiettivo da centrare. I playoff, in termini di organico sono ampiamente alla portata del Palermo. Impossibile dunque pensare, che attraverso un calendario piuttosto abbordabile sulla carta, la formazione rosanero non possa entrare nelle prime otto posizioni della graduatoria. L'ultimo pareggio con i calabresi di William Viali ha un po' lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per il modo con il quale è arrivato. Le prossime due gare contro Venezia e Benevento rappresentano lo spartiacque da non fallire, per rimanere agganciati al treno che conta, quello dei playoff.