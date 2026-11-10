La Primavera rosanero volerà a Malta per disputare due amichevoli contro la Nazionale maltese Under 21.
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Nuova esperienza internazionale per la Primavera del Palermo, che nei prossimi giorni sarà impegnata a Malta per un doppio confronto amichevole contro la Nazionale maltese Under 21. Un'opportunità importante per i giovani rosanero, chiamati a misurarsi con una selezione nazionale e a vivere un'esperienza utile per il proprio percorso di crescita.
Come comunicato dal Palermo FC attraverso i propri canali ufficiali, la squadra allenata da Stefano De Angelis disputerà due incontri al Centenary Stadium di Malta, entrambi con calcio d'inizio alle ore 18. Le partite si giocheranno domenica 15 novembre e martedì 17 novembre, a distanza di appena due giorni l'una dall'altra.
Il doppio appuntamento permetterà allo staff tecnico di valutare i propri ragazzi in un contesto internazionale, offrendo spazio e minuti ai giovani della rosa e favorendo il confronto con una formazione di livello superiore rispetto alle consuete sfide del campionato Primavera. Un'occasione, dunque, non soltanto per mettere alla prova le qualità del gruppo, ma anche per arricchire il bagaglio di esperienza dei calciatori rosanero.
Il programma delle amichevoli:
- Domenica 15 novembre, ore 18:00: Malta Under 21 – Palermo Under 19, Centenary Stadium.
- Martedì 17 novembre, ore 18:00: Malta Under 21 – Palermo Under 19, Centenary Stadium.
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