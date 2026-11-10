L'avventura dicon il Palermo potrebbe subire una temporanea interruzione nelle prossime settimane. Dopo sei presenze, di cui una da titolare, e 184 minuti complessivi, il centrocampista rischia di uscire dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato per consentire il reintegro di. Come ricostruisce il Giornale di Sicilia, a partire dal 15 novembre ogni giorno potrebbe essere quello giusto per effettuare la modifica, con Mazzitelli che tornerebbe così a essere un tesserato rosanero fuori lista e utilizzabile soltanto in Coppa Italia.

Il suo percorso in Sicilia è iniziato gradualmente, con l'inserimento nel gruppo e la progressiva crescita della considerazione da parte di Inzaghi. Forte dell'esperienza maturata in Serie A, il centrocampista ha saputo adattarsi rapidamente alla categoria, dimostrando di poter rappresentare una risorsa importante per gli obiettivi della squadra.

L'esordio è arrivato il 10 ottobre contro l'Empoli, quando è entrato negli ultimi dieci minuti di una partita dominata dai rosanero. Una prima occasione utile per ritrovare il ritmo partita dopo un lungo periodo lontano dal campo. Da quel momento, Inzaghi lo ha coinvolto con maggiore continuità, spendendo spesso parole positive nei suoi confronti durante le conferenze stampa.

La sua unica presenza da titolare è arrivata il 28 ottobre contro il Pisa. In quell'occasione Mazzitelli ha disputato tutti i novanta minuti, stringendo i denti fino alla fine nonostante i crampi e dimostrando grande attaccamento alla squadra.

L'eventuale uscita dalla lista sarebbe dunque soltanto temporanea. A gennaio, infatti, il centrocampista potrebbe tornare a disposizione come un vero e proprio rinforzo per la seconda parte della stagione, quando il Palermo avrà nuovamente la possibilità di modificare la propria lista degli over facendo spazio a un altro giocatore.

Fonte: Giornale di Sicilia – Salvatore Orifici.