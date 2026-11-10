La sosta per le nazionali rappresenta un'occasione importante per il, chiamato a recuperare alcuni giocatori che finora hanno avuto poco spazio a causa degli infortuni. Come racconta il Giornale di Sicilia,sono i principali candidati al rientro in vista della ripresa del campionato, mentre restano da valutare le condizioni di. Tre possibili recuperi che permetterebbero adi ampliare le proprie soluzioni in una fase della stagione in cui le assenze hanno ridotto le alternative.

Il rientro di Palumbo avrebbe un peso soprattutto sul piano tattico. Il centrocampista ha collezionato finora cinque presenze, due gol e un assist, dimostrando subito la propria importanza negli equilibri della squadra. La sua capacità di collegare i reparti, inserirsi tra le linee e dare qualità alla manovra offensiva lo rende una pedina preziosa. Dopo aver saltato le prime due giornate per squalifica, il numero 5 si è fermato a causa di un problema al polpaccio rimediato a Mantova, che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite.

Durante la sua assenza Hernani ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, garantendo qualità ed esperienza e permettendo al Palermo di non risentire eccessivamente della sua mancanza. Il recupero di Palumbo consentirebbe comunque a Inzaghi di avere un'alternativa in più e di poter scegliere tra caratteristiche differenti in base alle esigenze della partita.

Attenzione anche a Strefezza, il cui ritorno potrebbe arricchire ulteriormente il reparto offensivo. L'esterno brasiliano ha collezionato appena tre presenze, riuscendo comunque a trovare un gol prima dell'infortunio rimediato contro la Sampdoria. Da allora ha saltato otto partite, lasciando spazio a Vavassori, che ha saputo sfruttare l'occasione, conquistando responsabilità e dimostrando qualità e personalità nonostante la giovane età. Il rientro del numero 7 garantirebbe però maggiore imprevedibilità e nuove soluzioni in avanti. A Catanzaro potrebbe già tornare tra i convocati.

Situazione ancora da monitorare per Barba, che finora ha raccolto una sola presenza prima di fermarsi per un infortunio accusato durante la prima sosta. Il difensore ha saltato sei partite consecutive e questa pausa potrebbe permettergli di completare il percorso di recupero. Il suo ritorno sarebbe particolarmente utile anche alla luce dei recenti problemi fisici di Bani e Pierozzi, per i quali si prevedono tempi di recupero piuttosto lunghi.

Le risposte di Hernani e Vavassori hanno dimostrato che il Palermo può contare su alternative affidabili anche in caso di assenze importanti. Recuperare Palumbo e Strefezza, con la speranza di riavere anche Barba, permetterebbe però a Inzaghi di ampliare ulteriormente le rotazioni, aumentare la qualità della rosa e gestire con maggiore flessibilità i prossimi impegni.

Fonte: Giornale di Sicilia.