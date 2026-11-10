Ilsegna con maggiore continuità, ma concede anche più spazio agli avversari. Dopo le prime 11 giornate di campionato, la retroguardia rosanero ha già incassato 13 reti, oltre una a partita, a fronte delle 25 realizzate. Come evidenziasul Giornale di Sicilia, il cambio di modulo e l'approccio più offensivo voluto dahanno modificato le priorità della squadra, portando a privilegiare la produzione offensiva rispetto alla ricerca costante della porta inviolata.

I numeri mostrano una differenza evidente rispetto alla passata stagione. In questo campionato il Palermo ha mantenuto la porta inviolata soltanto in due occasioni: all'esordio contro la Juve Stabia e nella trasferta di Mantova. Nelle altre nove partite è sempre arrivato almeno un gol degli avversari.

Un anno fa, dopo lo stesso numero di giornate, i rosanero avevano subito appena otto reti, cinque in meno rispetto a oggi, riuscendo a conquistare cinque clean sheet contro Frosinone, Südtirol, Bari, Venezia e Pescara. Nonostante una maggiore solidità difensiva, la squadra occupava allora soltanto la quinta-sesta posizione in classifica.

Anche il Palermo della gestione Dionisi, nonostante una stagione complessivamente deludente, aveva mostrato numeri migliori sul piano difensivo. Nelle prime 11 giornate dello scorso campionato, infatti, erano stati nove i gol incassati, con quattro partite concluse senza subire reti: contro Cremonese, Cesena, Reggiana e Mantova.

Il confronto evidenzia quindi un cambiamento nell'identità della squadra. L'attuale Palermo ha una maggiore propensione offensiva e riesce a compensare le disattenzioni difensive con la propria capacità realizzativa. Tuttavia, la ricerca di un equilibrio resta importante: segnare tanto può fare la differenza, ma ritrovare maggiore solidità nella propria area di rigore rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel percorso di Inzaghi.