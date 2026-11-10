Una difesa più fragile rispetto alla passata stagione, ma capace di rispondere presente nei momenti decisivi. È questo il quadro della retroguardia deldopo le prime 11 giornate di campionato. Come analizza il Giornale di Sicilia, i rosanero hanno concesso qualche gol di troppo, senza però permettere agli avversari di compromettere il risultato finale. Un aspetto legato non soltanto alla forza dell'attacco, ma anche alla capacità di aumentare la concentrazione nelle fasi conclusive delle partite.

La gara di Ascoli ha confermato una tendenza già emersa contro Pisa e Vicenza. Nei primi minuti la squadra di Inzaghi ha sofferto il pressing e la maggiore velocità degli avversari, subendo la rete dell'ex Brunori. Con il passare dei minuti, però, i rosanero hanno alzato il livello della prestazione, migliorando non soltanto in fase offensiva ma anche nella gestione difensiva. Dopo alcune occasioni per Silipo e D'Uffizi, l'Ascoli ha progressivamente perso terreno, senza riuscire a rendersi nuovamente pericoloso nel finale.

Proprio gli ultimi minuti rappresentano uno degli aspetti più interessanti del rendimento rosanero. Dal 76' al fischio finale, il Palermo ha incassato appena due reti, contro Empoli e Pisa. Soltanto Modena e Ascoli hanno fatto meglio, rispettivamente con un gol subito e nessuno. Non a caso, si tratta delle due difese meno battute del campionato, con dieci e sette reti al passivo. Il Palermo, invece, ne ha incassate 13, mantenendo la porta inviolata soltanto contro Juve Stabia e Mantova.

A fare la differenza sono anche le scelte di Inzaghi. Dalla partita contro l'Empoli, il tecnico ha spesso modificato l'assetto della squadra nel finale, inserendo un difensore in più e rinunciando a un elemento offensivo per garantire maggiore copertura. Una soluzione che non ha impedito ai rosanero di trovare ulteriori spazi per colpire: è successo con Cassandro al Castellani, Hernani contro il Mantova e Vavassori contro il Vicenza.

Le ultime partite del 2026 rappresenteranno un banco di prova importante per consolidare la posizione in classifica e trovare maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti, limitando soprattutto le reti subite. Va comunque considerata l'emergenza che ha condizionato le rotazioni difensive nelle ultime settimane, con gli infortuni di Bani, Pierozzi e Barba. I primi due non rientreranno prima del nuovo anno, mentre Barba, dopo la sosta, dovrebbe tornare a disposizione come alternativa a Ceccaroni.

Fonte: Giornale di Sicilia.