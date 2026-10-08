La Repubblica analizza il ritorno di Joel Pohjanpalo dagli impegni con la Finlandia, dopo quattro partite disputate con la Nazionale. Il centravanti del Palermo è tornato pienamente operativo soltanto ieri, a tre giorni dalla trasferta di Empoli, e ora spetterà a Inzaghi valutarne attentamente le condizioni prima di decidere se schierarlo dal primo minuto.

In caso di gestione prudente, Alessandro Gabrielloni è pronto a giocarsi una chance da titolare. L'attaccante ha finora raccolto soltanto 35 minuti distribuiti in quattro presenze, ma ha mostrato segnali incoraggianti e potrebbe rappresentare un'alternativa importante per permettere a Pohjanpalo di rifiatare dopo il tour de force con la Finlandia.

Il finlandese, intanto, ha avuto un ruolo importante anche nel nuovo sistema tattico del Palermo. Rispetto alla scorsa stagione ha ampliato il proprio raggio d'azione, riuscendo a svariare maggiormente e a non essere l'unico punto di riferimento offensivo della squadra. In campionato ha segnato un gol, contro la Sampdoria, ma ha già fornito due assist decisivi per Dennis Johnsen, protagonista di un ottimo avvio con tre reti e quattro passaggi vincenti.

Con la Finlandia, Pohjanpalo è stato utilizzato in tutte e quattro le gare della sosta. Contro San Marino ha realizzato una tripletta, disputando tutti i 90 minuti e raggiungendo le 90 presenze con la Nazionale. Ha poi giocato circa un'ora contro la Bielorussia, è rimasto in campo per l'intera sfida vinta contro l'Albania e infine è entrato dalla panchina nel secondo confronto con la Bielorussia.

Ora la priorità è l'Empoli. Nella passata stagione Pohjanpalo era sempre partito titolare nelle gare disputate dopo le soste, con l'unica eccezione della sfida di fine regular season a Venezia, quando gli fu concesso più riposo. La decisione per sabato sarà quindi presa in tempi brevi, tenendo conto sia del grande carico di minuti accumulato sia della sua importanza per il progetto rosanero. «Puntiamo alla Serie A, non è una sorpresa», ha dichiarato il finlandese, indicando chiaramente l'obiettivo della squadra.