Palermo, Pohjanpalo da record: è l’unico ad aver raggiunto i 20 gol in Italia

Il finlandese sta vivendo una stagione sempre più da record

Mediagol ⚽️ 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 07:32)

Il Palermo sta vivendo un campionato da protagonista, con 61 punti conquistati in 32 partite e la zona promozione diretta a soli quattro punti. A sei gare dal termine, il margine di errore è ormai quasi a zero; tra i papabili protagonisti di questo finale di stagione c'è anche Joel Pohjanpalo, bomber e trascinatore dei rosanero.

Il Record

Il finlandese è a quota 21 gol in campionato, vicino al suo record in carriera e ormai primo nella classifica marcatori della cadetteria da settimane. Ma la dominanza dell'ex Venezia non si ferma alla Serie B: Pohjanpalo è, infatti, l'unico giocatore nei campionati professionistici italiani con 20 o più gol. Tra A, B e i tre gironi di C, infatti, nessuno ha toccato quella cifra, se non il bomber su cui può puntare la squadra di Inzaghi.

In questa speciale classifica spicca Gomez del Crotone con 16 gol, secondo, e Lautaro Martinez dell'Inter, con 14 reti. Comunque troppo poco per stare al passo di Pohjanpalo, che ha siglato 16 reti solo nelle ultime 20, risultando fondamentale nell'ottimo campionato disputato dai rosanero. La promozione, diretta o dai play-off, passa anche dai gol del finlandese, che non ha sicuramente intenzione di fermarsi.